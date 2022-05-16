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У Львові комік пожартував про смерть воїнів ЗСУ. Тепер його наздогнала розплата

Колаж РБК-Україна: Комік Олег Грюндік пожартував про смерть військових
Автор: Світлана Мащенко

Комік Олег Грюндік вирішив, що під час війни жарт про загиблих на полі бою українських захисників буде доречним. Його він промовив у Львові, в бомбосховищі. Розплата швидко наздогнала "гумориста", тепер він щиро вибачається перед всім українським народом.

Дивіться відео, як це було - в матеріалі Styler.

Грюндік виступив на Stand Up STREAM у львівському клубі-бомбосховищі СULT Comedy Hall. Відео із заходу і повний виступ коміка можна побачити на YouTube-каналі STAND UP Battle Club.

Він пожартував, що родинам загиблих воїнів ЗСУ компенсують 15 млн грн, а кошти вони (за аналогією з "тисячею за вакцинацію") зможуть витратити на "книги, кінотеатри, спортзал". При цьому глядачі в залі засміялися.

А ось той самий жарт, за який Грюндіку тепер соромно.

Тепер Грюндік вибачається

У своєму Instagram Грюндік приніс вибачення і пояснив, що нікого не мав на меті образити.

"Я вбачав це смішним. Шкода, що так трапилося, що не всі це побачили смішним", - сказав Олег і пообіцяв краще думати, про що жартувати.

Але цим історія не вичерпалася. Грюндіка знайшли і тут він вже вибачився "від усієї душі".

Стендапер каже, що вчитиметься на своїх помилках, адже це його доля.

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