Во Львове двухлетняя девочка проглотила популярную игрушку из 31 детали

Во Львове двухлетняя девочка проглотила популярную игрушку, состоящую из 31 магнита. Это обернулось тем, что у ребенка в кишечнике пробито семь отверстий.

Как сообщает "Сегодня", инцидент произошел во время игр малышки со старшим братом. Именно тогда Софийка проглотила 21 магнитный шарик.

"У нас есть старший брат, который уже ходит в школу и так, как уже у всех ребят было, а у него не было, мы тоже купили эти магниты. Какое-то время все хорошо, они хорошо играли. Пока я готовила есть, девочка выхватила у него из рук, и, чтобы он у нее не забрал, она забросила в рот", – говорит бабушка Софии Оксана Ковалишин.

Девочку срочно увезли в больницу. Медики сделали УЗИ, а на следующий день рентген. Хирург настоял на операции, так так магниты склеились между петлями кишечника и там образовались отверстия. Игрушки пробили 7 дырок в кишечнике Софии.

После двухчасовой операции врачам удалось извлечь игрушку из кишечника Софии.

"Несмотря на то, что размеры этих шариков маленькие, магнитная сила в них мощная, и этого достаточно, чтобы продавить стенку кишечника", – объясняет доктор.

"Если не острое инородное тело, если оно попало в желудок, оно может быть там 5 дней. Если оно за 5 дней никуда не движется, необходимо делать эндоскопию и тогда его оттуда доставать. Но исключения – это магниты, батарейки и различные химические соединения", – предупредил детский хирург городской детской клинической больницы Львова Дмитрий Грицак.

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