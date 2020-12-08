У Львові дворічна дівчинка проковтнула популярну іграшку з 31 деталі

У Львові дворічна дівчинка проковтнула популярну іграшку, що складається з 31 магніту. Це обернулося тим, що у дитини в кишківнику пробито сім отворів.

Як повідомляє "Сегодня", інцидент стався під час ігор маляти зі старшим братом. Саме тоді Софійка проковтнула 21 магнітну кульку.

"У нас є старший брат, який вже ходить в школу і так, як вже у всіх хлопців було, а у нього не було, ми теж купили ці магніти. Якийсь час все добре, вони добре грали. Поки я готувала їсти, дівчина вихопила в нього з рук, і, щоб він у неї не забрав, вона закинула в рот", – каже бабуся Софії Оксана Ковалишин.

Дівчинку терміново відвезли в лікарню. Медики зробили УЗД, а на наступний день рентген. Хірург наполягав на операції, так магніти склеїлися між петлями кишківника і там утворилися отвори. Іграшки пробили 7 дірок в кишківнику Софії.

Після двогодинної операції лікарям вдалося дістати іграшку з животу Софії.

"Незважаючи на те, що розміри цих кульок маленькі, магнітна сила в них потужна, і цього достатньо, щоб продавити стінку кишківника", – пояснює доктор.

"Якщо не гостре чужорідне тіло, якщо воно потрапило в шлунок, воно може бути там 5 днів. Якщо воно за 5 днів нікуди не рухається, необхідно робити ендоскопію і тоді його звідти діставати. Але винятки – магніти, батарейки і різні хімічні сполуки", – попередив дитячий хірург міської дитячої клінічної лікарні Львова Дмитро Грицак.

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