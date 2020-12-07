Во Львове врачи борются за жизнь жены преподавателя и их ребенка

Во Львове врачи спасают роженицу и младенца (Коллаж РБК-Украина)

Во Львове врачи делают все возможное, чтобы спасти жизнь жены преподавателя Украинского Католического Университета отца Петра. Его беременная супруга Катерина подхватила коронавирус и по словам врачей, у женщины поражено 90% легких.

Женщину экстренно госпитализировали и провели кесарево сечение и на свет появилась недоношенная девочка, которую назвали Дариной.

"Если на прошлой неделе моя жена Катруся и семимесячное дитя в утробе стояли из-за ковидной пневмонии на краю пропасти, то сегодня они обе сорвались и падают вниз. Если в минувшее воскресенье чудом случился переход с ИВЛ на кислородную маску, то сегодня только Божьей лаской их можно вернуть обеих. Катруся в медицинском сне в больнице скорой помощи, начал прогрессировать тромбофлебит легких из-за загущения крови", - написал отец Петро Терлецкий.

Он добавил, что буквально за полдня из идеального состояния начались изменения и кислородная недостаточность, КТ показало, что у его жены поражение легких – 90%.

Операция кесарево сечение прошла успешно, малышку поместили в инкубатор, и она находится под присмотром врачей. Роженица находится в больнице скорой помощи в очень тяжелом состоянии.

В семье Терлецьких Даринка стала шестым ребенком и маму из больницы вместе с сестричкой ждет еще пятеро детей.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что врачи назвали органы человека, которые поражает коронавирус.

А также рассказывали о том, что у мэра города Львова Андрея Садового обнаружили коронавирус.