Во Львове большой кусок фасада дома обвалился на тротуар: видео инцидента

Во Львове кусок фасада отпал от дома и упал на тротуар, где оживленно ходят люди.
Видео с места происшествия обнародовал депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич.
Так, инцидент произошел сегодня, 21 октября, в 15:00 на улице Городоцкая, 44.
К счастью, кусок бетона не попал в прохожих, поэтому никто не пострадал. Однако, сейчас это место огородили лентой и убирали тротуар.
Вероятно, это произошло в результате урагана, который пронесся по городу.
Отметим, что недавно в центре Львова женщине на голову упал кирпич. Пострадавшую с травмами головы госпитализировали. Местную жительницу доставили в больницу скорой медицинской помощи Львова с диагнозом: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, рассеченная рана теменного участка головы.
Также мы сообщали, что в Одессе фасад дома чуть не упал на головы прохожим. Упал огромный кусок фасада тогда, когда совсем рядом находилось две девушки. К счастью, их не задело.