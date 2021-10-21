Во Львове большой кусок фасада дома обвалился на тротуар: видео инцидента

Так, инцидент произошел сегодня, 21 октября, в 15:00 на улице Городоцкая, 44.

К счастью, кусок бетона не попал в прохожих, поэтому никто не пострадал. Однако, сейчас это место огородили лентой и убирали тротуар.

Вероятно, это произошло в результате урагана, который пронесся по городу.