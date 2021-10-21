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Во Львове большой кусок фасада дома обвалился на тротуар: видео инцидента

Автор: Тетяна Самарук

Во Львове кусок фасада отпал от дома и упал на тротуар, где оживленно ходят люди.

Видео с места происшествия обнародовал депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич.

Так, инцидент произошел сегодня, 21 октября, в 15:00 на улице Городоцкая, 44.

К счастью, кусок бетона не попал в прохожих, поэтому никто не пострадал. Однако, сейчас это место огородили лентой и убирали тротуар.

Вероятно, это произошло в результате урагана, который пронесся по городу.

Отметим, что недавно в центре Львова женщине на голову упал кирпич. Пострадавшую с травмами головы госпитализировали. Местную жительницу доставили в больницу скорой медицинской помощи Львова с диагнозом: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, рассеченная рана теменного участка головы.

Также мы сообщали, что в Одессе фасад дома чуть не упал на головы прохожим. Упал огромный кусок фасада тогда, когда совсем рядом находилось две девушки. К счастью, их не задело.

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