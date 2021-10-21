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У Львові великий шматок фасаду будинку обвалився на тротуар: відео інциденту

Автор: Тетяна Самарук

У Львові шмат фасаду відпав від будинку і впав на тротуар, де жваво ходять люди.

Відео з місця події оприлюднив депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич.

Так, інцидент стався сьогодні, 21 жовтня, о 15:00 на вулиці Городоцька, 44.

На щастя, шмат бетону не влучив в перехожих, тож ніхто не постраждав. Однак, зараз це місце огородили стрічкою і прибрали тротуар.

Ймовірно, подія сталася внаслідок буревію, який пронісся місту.

Зазначимо, що нещодавно у центрі Львова жінці на голову впала цегла. Постраждалу з травмами голови госпіталізували. Місцеву мешканку доправили до лікарні швидкої медичної допомоги Львова з діагнозом: закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, розсічена рана тім’яної ділянки голови.

Також ми повідомляли, що в Одесі фасад будинку ледве не впав на голови перехожим. Впав величезний шматок фасаду тоді, коли зовсім поруч знаходилось дві дівчини. На щастя, їх не зачепило.

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