В центре Львова женщине на голову упал кирпич: пострадавшую госпитализировали
Фото: в центре Львова на женщину упал кирпич (РБК-Украина)
На проспекте Свободы, 1/3, в Галицком районе на женщину с фасада дома упал кусок кирпича. Пострадавшую с травмами головы госпитализировали.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "Варта 1".
Сообщается, что инцидент произошел во вторник, 14 сентября. Местную жительницу 1986 года рождения госпитализировали в больницу скорой медицинской помощи Львова с диагнозом: “закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, рассеченная рана теменной области головы.
"Мы провели обследование здания и не обнаружили никаких признаков падения элементов фасада, на земле тоже нет никаких следов, никаких обломков", - отметил руководитель Галицкой районной администрации Андрей Зозуля.
Сейчас обстоятельства инцидента устанавливаются.