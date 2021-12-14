Во Львове бабушка пожертвовала свой орган внуку: ребенку сделали уникальную операцию

Во Львове впервые пересадили почку 15-летнему мальчику. Органом с ребенком поделилась его бабушка.

Об этом стало известно из поста врача на Facebook.

Диагноз поставили давно

Ярослав родился с уже больными почками. Ему поставили диагноз "ломерулонефрит" только в 11 лет.

Ярославу пересадили почку бабушки (фото: Олег Самчук)

Лечение не помогало, болезнь прогрессировала и недавно поставила семью перед выбором: заместительная почечная терапия или трансплантация.

Шанс на качественную жизнь Ярославу без колебаний согласилась дать бабушка Анастасия, почка которой внуку идеально подошла.

Трансплантацию наши врачи провели 7 декабря. Донорский орган заработал прямо на операционном столе.

Сейчас и бабушка и Ярослав чувствуют себя хорошо.

Отметим, что во Львове - это первая операция по пересадке почки ребенку.

Ярослав с бабушкой и мамой (фото: Олег Самчук)