В Кременчуге медики спасают 4-летнего ребенка: выпил 64 таблетки!
В Кременчуге Полтавской области медики спасают четырехлетнего ребенка, который проглотил большое количество таблеток. Малыш в тяжелом состоянии.
Об этом сообщают в издании "Кременчугская газета" со ссылкой на оперативные службы города.
Сообщается, что в реанимационное отделение детской больницы города Кременчуг около часу ночи 30 ноября привезли 4-летнего ребенка.
Медики диагностировали у малыша сильное медикаментозное отравление. Состояние ребенка очень тяжелое.
Как рассказала мама мальчика, якобы сын выпил таблетки в количестве 64 штук.
Каким образом, ребенок смог проглотить такое количество таблеток и где находились в этот момент взрослые – на данный момент не уточняется.
Как уберечь ребенка отравлений таблетками
Дети часто пытаются попробовать на вкус то, что находят дома или в гостях. Таблетки их привлекают, так как часто они похожи на конфеты.
Все отравления медикаментами происходят по вине родителей, которые не убрали препараты в недоступное место и оставили ребенка без присмотра.
Также родители забывают объяснять детям, что таблетки брать и пробовать категорически нельзя.
Об отравлении родители обычно узнают не сразу, а после того, как начали проявляться симптомы. Обычно это происходит после того, как препарат попал в кровь.
Симптомы могут быть разные и это зависит от того, какой препарат ребенок проглотил, в каком количестве. Даже обычные витамины могут вызвать опасное состояние.
На что нужно обратить внимание сразу:
- Внезапная вялость и сонливость
- Резкое возбуждение и напряженность
- Расширенные зрачки, горят щеки
- Обильное потоотделение
- Рвота и понос
- Поверхностное дыхание или редкое и глубокое
Медики отмечают, что при появлении таких симптомов нужно немедленно вызывать скорую медицинскую помощь.
А до приезда врачей выяснить, каким препаратом произошло отравление, сколько таблеток ребенок успел проглотить.
Также можно вызвать рвоту у ребенка. Но тут нужно знать, чем именно отравился ребенок. При отравлении кислотой и щелочью – рвоту вызывать нельзя.
И нельзя этого делать, если ребенок теряет сознание – рвотные массы могут попасть в легкие.
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