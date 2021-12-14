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У Львові бабуся пожертвувала свій орган онукові: дитині зробили унікальну операцію

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Львів, Вівторок 14 грудня 2021 08:54
У Львові бабуся пожертвувала свій орган онукові: дитині зробили унікальну операцію У Львові дитині пересадили нирку (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У Львові вперше пересадили нирку 15-річному хлопчикові. З дитиною органом поділилася його бабуся.

Про це стало відомо з поста лікаря на Facebook.

Діагноз поставили давно

Ярослав народився з уже хворими нирками. Йому поставили діагноз "ломерулонефрит" тільки в 11 років.

У Львові бабуся пожертвувала свій орган онукові: дитині зробили унікальну операціюЯрославу пересадили нирку бабусі (фото: Олег Самчук)

Лікування не допомагало, хвороба прогресувала і нещодавно поставила сім'ю перед вибором: замісна ниркова терапія або трансплантація.

Шанс на якісне життя Ярославу без вагань погодилася дати бабуся Анастасія, нирка якої онукові ідеально підійшла.

Трансплантацію наші лікарі провели 7 грудня. Донорський орган запрацював прямо на операційному столі.

Зараз і бабуся і Ярослав почувають себе добре.

Зазначимо, що у Львові - це перша операція з пересадки нирки дитині.

У Львові бабуся пожертвувала свій орган онукові: дитині зробили унікальну операцію

Ярослав з бабусею і мамою (фото: Олег Самчук)

Як ми раніше писали, у Кременчуці медики врятували 4-річну дитину.

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