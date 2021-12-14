У Львові бабуся пожертвувала свій орган онукові: дитині зробили унікальну операцію
У Львові вперше пересадили нирку 15-річному хлопчикові. З дитиною органом поділилася його бабуся.
Про це стало відомо з поста лікаря на Facebook.
Діагноз поставили давно
Ярослав народився з уже хворими нирками. Йому поставили діагноз "ломерулонефрит" тільки в 11 років.
Ярославу пересадили нирку бабусі (фото: Олег Самчук)
Лікування не допомагало, хвороба прогресувала і нещодавно поставила сім'ю перед вибором: замісна ниркова терапія або трансплантація.
Шанс на якісне життя Ярославу без вагань погодилася дати бабуся Анастасія, нирка якої онукові ідеально підійшла.
Трансплантацію наші лікарі провели 7 грудня. Донорський орган запрацював прямо на операційному столі.
Зараз і бабуся і Ярослав почувають себе добре.
Зазначимо, що у Львові - це перша операція з пересадки нирки дитині.
Ярослав з бабусею і мамою (фото: Олег Самчук)
Як ми раніше писали, у Кременчуці медики врятували 4-річну дитину.