Испанию накрыла мощная песчаная буря

В Испании аномальная жара до +45 и сильный ветер спровоцировали песчаную бурю. Кроме того, шквальный ветер снес колесо обозрения в одном из муниципалитетов.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на Onda Cero .

Песчаная буря произошла в Альбасете. В Гандии снесло колесо обозрения на пляже.

Последствия сильного ветра в Испании (twitter.com)

На видео видно, как ураганные ветры сеют панику в разных районах Альбасете.

Сильная песчаная буря сносит все на своем пути и в конце концов сделала город похожим на пустыню.

По этой причине местная полиция закрыла несколько парков.

Отметим, интенсивная жара достигла +40 на большей части Испании и +45 в некоторых районах на юге.