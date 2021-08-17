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Поваленные деревья и подтопленные улицы: Львов накрыли гроза и сильный ветер

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Львов, Вторник 17 августа 2021 11:29
Поваленные деревья и подтопленные улицы: Львов накрыли гроза и сильный ветер Фото: подтопление во Львове (varta1.com.ua)
Автор: РБК-Украина

Сегодня утром Львов накрыли гроза и сильный ветер, в результате непогода повалила десятки деревьев. Также были подтоплены несколько улиц.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на городской совет Львова.

Сообщается, что непогода повалила 27 деревьев - 9 по городу и 18 в парках. Кроме того, с деревьев обрывало большие ветки, одна из них задела автомобиль. В Железнодорожном районе также было временное подтопление на ул. Ряшевская-Городецкая.

17.08.2021 о 06:30 До Львова наближається гроза, будьте обережні На 06:50 Згідно інформації на сайті Львівобленеро, по цілому Львові аварійне вимкнення електропостачання!

Posted by Igor Zinkevych on Monday, August 16, 2021

Кроме того, по данным "Львовоблэнерго", на утро в результате непогоды были полностью обесточены более 120 населенных пунктов во Львовской области и еще 68 частично. В течение дня снова ожидаются грозы, местами значительные дожди и град, порывы ветра 17-22 м/с.

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