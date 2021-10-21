Львів накрило потужним ураганом: стихія зірвала дахи, знесла дерева і обвалила фасади будівель
Сьогодні, 21 жовтня, Львовом пронісся буревій. Через сильний вітер з будинків почали падати шматки фасаду і злітати дахи. Крім того, в місті падали дерева.
Про це повідомляє Varta1.
Так, на вулиці Шевченка в результаті сильного вітру дерево впало на припаркований у дворі будинку автомобіль. Момент падіння потрапив на камеру відеоспостереження.
У Львові дерево впало на машину (відео: YouTube)
Ще один неприємний інцидент стався близько 14:00. Обвалилася стіна житлового будинку по вулиці Олени Степанівни, 32. Уламки впали на тротуар і пробили дах приміщення їдальні.
У Львові вирував буревій (фото: varta1.com.ua)
У Львові вирував буревій (відео: YouTube)
Нагадаємо, влітку 2021 року у Львові ураган зруйнував легендарний Личаківський цвинтар. Через негоду було зруйновано понад 100 історичних пам'яток і частина з них вже не підлягає відновленню та реставрації.
Директор кладовища розповів, що стихія повалила близько 30 дерев, майже 250 гілок, тому вони засипали всі доріжки. Деякі працівники кладовища змогли прибрати самі.
У кількох місцях дістатися до пошкоджених пам'ятників було майже неможливо, тому довелося розбирати завали або розрізати дерева.
Пізніше Львовом пронісся ще один сильний ураган, який забрав життя хлопця та дівчини у Стрийському парку. Коли почався сильний вітер пара сиділа на лавці і на них звалилося дерево.