Во Львове пронесся страшный ураган: двое людей погибли на месте
Во Львове 1 августа бушевал мощный ураган. В результате него в Стрыйском парке погибли на месте парень и девушка.
Об этом сообщается на сайте Львовского городского совета.
Отмечается, что во время урагана в парке на молодых людей упало дерево, они в этот момент сидели на лавочке.
"От полученных травм мужчина и женщина погибли на месте. Известно, что мужчине было 20 лет, а девушке - 18 лет. Парень и девушка в момент падения дерева сидели на скамейке. Обстоятельства происшествия выясняют", - говорится в сообщении.
Как бушевала стихия
Также зафиксированы случаи падения деревьев на автомобили. Это произошло на улицах Головатого, Трускавецкая, Князя Романа.
"На углу Карманского и Ярославенко упало дерево. Движение по Ярославенко в направлении Панаса Мирного затруднено", - сообщил в Facebook Игорь Зинкевич.
Во Львове от урагана падали деревья (фото: facebook.com/igor.zinkevych)
Также Игорь Зинкевич опубликовал видео, где можно наблюдать, как бушевала стихия.
Как вести себя во время грозы, чтобы не пострадать:
- Если вы дома, закройте все окна и двери, в помещении должно быть сквозняка, чтобы не привлечь шаровую молнию.
- Если вы в авто, переждите там, но не паркуйтесь возле высоких деревьев или конструкций. Желательно опустить/снять антенну, закрыть окна, остановиться и переждать непогоду.
- Можно переждать непогоду в доме с громоотводом.
- Если вы в поле, лучше найдите углубление. Желательно, чтобы место было сухим, ведь влажная земля сильнее проводит электричество. Не ложитесь, лучше присядьте, чтобы иметь как можно меньше площади прилегания к земле.
- Выключите все электрические приборы из сети.
Как мы ранее писали, Украину накрыла непогода, в результате которой без света остались 529 населенных пунктов.