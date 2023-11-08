У львівському міському транспорті зміняться умови оплати: що відомо

Що відомо про зміни у львівському транспорті

Відповідні зміни щодо оплати за проїзд ухвалила міськрада 8 листопада. Вже за тиждень розпочнуть продавати транспортні картки ЛеоКарт. Їх можна буде купити та поповнити у кіосках "Інтерпрес" та в терміналах EasyPay.

"На початок розгортання мережі придбати ЛеоКарт усі жителі громади зможуть на 39 точках, а вже з 1 грудня їх можна буде придбати на 82 локаціях. Вартість картки складатиме 60 грн + сума поповнення. Про конкретні адреси точок продажу буде повідомлено додатково у найближчі дні", - заявив директор департаменту міської мобільності та вуличної інфраструктури ЛМР Олег Забарило.

За його совами, безготівковий розрахунок у міському транспорті дасть можливість цілком детінізувати сферу перевезень у Львові, а також ця система дасть повний облік пасажирів та коштів на кожному з маршрутів.

Пільгові посвідчення не діятимуть

У ЛКП "Львівавтодор" попереджають: з дня впровадження безготівкової оплати право на пільговий проїзд надається тільки за умови наявності персоналізованої транспортної картки ЛеоКарт. Посвідчення, що надають право на пільговий проїзд, у громадському транспорті Львова з 11 грудня вже не діятимуть. Тож львів'ян, які мають право на пільговий проїзд, закликають уже подавати документи на персоналізовані ЛеоКарти.

Також у компанії нагадують, що пасажирам, які оплачують за проїзд готівкою, треба зберігати квиток впродовж всієї поїздки, а власники ЛеоКарт повинні валідувати проїзд.

Зазначимо, що в тролейбусах та трамваях можна буде оплатити за проїзд через Приват24, аж поки не приймуть окреме рішення виконкому. Також діятимуть і проїзні картки.

Як оформити пільгову ЛеоКарт, можна дізнатись тут.

Додамо, що на початку червня у транспорті Львова почали тестувати безготівкову оплату за проїзд. Зараз вона діє на 20% міських автобусних маршрутів.