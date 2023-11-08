RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Во львовском городском транспорте изменятся условия оплаты: что известно

Во львовском городском транспорте введут безналичную оплату за проезд (фото: GettyImages)
Автор: Василина Копытко

С 11 декабря на всех городских маршрутах Львова станет доступна безналичная оплата за проезд. Ее можно будет осуществить не только банковской картой или устройством с NFC, но и транспортной картой ЛеоКарт. При этом пассажиры также смогут оплатить проезд наличными водителю.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию Львовского городского совета.

Что известно об изменениях во львовском транспорте

Соответствующие изменения по поводу оплаты принял горсовет 8 ноября. Уже через неделю начнут продавать транспортные карты ЛеоКарт. Их можно будет купить и пополнить в киосках Интерпресс и в терминалах EasyPay.

"В начале развертывания сети приобрести ЛеоКарт все жители громады смогут на 39 точках, а уже с 1 декабря их можно будет приобрести на 82 локациях. Стоимость карты составит 60 грн + сумма пополнения. О конкретных адресах точек продаж будет сообщено дополнительно в ближайшие дни", - заявил директор департамента городской мобильности и уличной инфраструктуры ЛГС Олег Забарило.

По его словам, безналичный расчет в городском транспорте позволит полностью детинизировать сферу перевозок во Львове, а также эта система даст полный учет пассажиров и средств на каждом из маршрутов.

Льготные удостоверения не будут действовать

В ЛКП "Львовавтодор" предупреждают: со дня внедрения безналичной оплаты  право на льготный проезд предоставляется только при наличии персонализированной транспортной карты ЛеоКарт. Удостоверения, предоставляющие право на льготный проезд, в общественном транспорте Львова с 11 декабря уже не будут действовать. Так что львовян, имеющих право на льготный проезд, призывают уже подавать документы на персонализированные ЛеоКарты.

Также в компании напоминают, что пассажирам, оплачивающим за проезд наличными, нужно хранить билет на протяжении всей поездки, а владельцы Леокарт должны валидировать проезд.

Отметим, что в троллейбусах и трамваях можно будет оплатить проезд через Приват24 до тех пор, пока не примут специальное решение исполкома. Также будут действовать и проездные карты.

Как оформить льготную Леокарт, можно узнать здесь.

 

Добавим, что в начале июня в транспорте Львова начали тестировать безналичную оплату за проезд. В настоящее время она действует на 20% городских автобусных маршрутов.

Раньше мы писали о том, как экономить на городском транспорте.

Читайте также, что во Львове ввели новые правила для электросамокатов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Львовоплата проїзду