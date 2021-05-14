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На "Льва Толстого" разогнали торговцев цветами: таким чистым этот переход вы не видели!

Автор: Светлана Мащенко

В рамках массовой зачистки МАФов в Киеве добрались и до перехода на станции метро "Площадь Льва Толстого". Он славится большим скоплением торговцев цветами. Теперь букет в подземке купить не получится.

Фото появились в Facebook Киев Оперативный.

На кадрах видно, что коммунальщики работают активно, очищая "цветущий" переход от пахучих рядов с розами, тюльпанами, а ныне - сезонной сиренью.

"А теперь и до Льва Толстого добрались. Кайф же. Или нет?" - подписаны кадры.

Фото: В Киеве на Льва Толстого убирают МАФы с цветами (facebook.com/KyivOperativ)

Так выглядел знаменитый "цветочный" переход ранее. Такой концентрации торговцев цветами не было ни на какой другой станции метро.

Фото: Цветы в метро "Площадь Льва Толстого" (gloss.ua)

Пользователи сети поддерживают инициативу по снесению малых архитектурных форм, уродующих лицо столицы.

"На Позняках тоже надо, сегодня проходил - труселя колготки и так далее", - пишут в комментариях.

Ранее МАФы без предупреждения убрали в переходах около станций метро "Арсенальная" и "Лыбидская".

Отметим, что предприниматели без боя не сдаются, из-за чего время от времени возникают столкновения с правоохранителями. Недавно, после демонтажа МАФов в Днепровском районе Киева задержаны 14 человек.

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