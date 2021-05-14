На "Льва Толстого" разогнали торговцев цветами: таким чистым этот переход вы не видели!

На кадрах видно, что коммунальщики работают активно, очищая "цветущий" переход от пахучих рядов с розами, тюльпанами, а ныне - сезонной сиренью.

"А теперь и до Льва Толстого добрались. Кайф же. Или нет?" - подписаны кадры.

Фото: В Киеве на Льва Толстого убирают МАФы с цветами (facebook.com/KyivOperativ)

Так выглядел знаменитый "цветочный" переход ранее. Такой концентрации торговцев цветами не было ни на какой другой станции метро.

Фото: Цветы в метро "Площадь Льва Толстого" (gloss.ua)

Пользователи сети поддерживают инициативу по снесению малых архитектурных форм, уродующих лицо столицы.

"На Позняках тоже надо, сегодня проходил - труселя колготки и так далее", - пишут в комментариях.