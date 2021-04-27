ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Стычки из-за МАФов в Киеве: задержаны уже 14 человек

Новина українською → Киев, Вторник 27 апреля 2021 15:23
Стычки из-за МАФов в Киеве: задержаны уже 14 человек Фото: группа правоохранителей и коммунальная техника (facebook.com/timurtkachenko)
Автор: РБК-Украина

При попытке помешать коммунальным службам демонтировать малые архитектурные формы (МАФ) в Днепровском районе Киева задержаны 14 человек. В отношении них начато уголовное производство.

Об этом сообщила пресс-служба главного управления Национальной полиции Украины в Киеве.

Отмечается, что сегодня коммунальщики приступили к демонтажу МАФов на улице Регенераторной в Днепровском районе Киева. “Некоторые граждане попытались помешать этому и вступили в конфликт, чтобы помешать сносу торговых павильонов”, - отмечается в сообщении.

За совершение противоправных действий задержаны 14 человек. Их доставили в территориальный отдел полиции. По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 296 (хулиганство) УК Украины.

На 11 задержанных составлены административные протоколы по ст. 173 (мелкое хулиганство) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, в сентябре 2020 года глава КП "Киевблагоустройство" Андрей Андреев сообщил, что в Киеве коммунальщики снесли двадцать незаконных МАФов. По его словам, с 3 по 7 сентября, демонтажные бригады коммунального предприятия убрали 20 незаконных временных сооружений.

Как писало РБК-Украина ранее, в июле 2020-го метрополитен Киева сообщал о демонтаже 172 киосков (МАФов), в которых выявлены нарушения пожарной безопасности.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Происшествия полиция МАФы
NEWS
Зеленский в Херсоне проведет совещание по безопасности. Обсудят ситуацию у границ Украины
Зеленский в Херсоне проведет совещание по безопасности. Обсудят ситуацию у границ Украины
DAILY
"Русские горки" Эммануэля Макрона. Чего ждать Украине от французского президента
Анастасия Извощиковаспециально для РБК-Украина "Русские горки" Эммануэля Макрона. Чего ждать Украине от французского президента