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На "Льва Толстого" розігнали торговців квітами: таким чистим цей перехід ви не бачили!

Автор: Світлана Мащенко

У рамках масової зачистки МАФів у Києві дісталися і до переходу на станції метро "Площа Льва Толстого". Він славиться великим скупченням торговців квітами. Тепер букет в підземці купити не вийде.

Фото з'явилися у Facebook Київ Оперативний.

На кадрах видно, що комунальники працюють активно, очищаючи "квітучий" перехід від пахучих рядів з трояндами, тюльпанами, а нині - сезонним бузком.

"А тепер і до Льва Толстого дісталися. Кайф же. Чи ні?"- підписані кадри.

Фото: у Києві на Льва Толстого прибирають МАФи з квітами (facebook.com/KyivOperativ)

Так виглядав знаменитий "квітковий" перехід раніше. Такої концентрації торговців квітами не було ні на якій іншій станції метро.

Фото: квіти в метро "Площа Льва Толстого" (gloss.ua)

Користувачі мережі підтримують ініціативу зі знесення малих архітектурних форм, що спотворюють обличчя столиці.

"На Позняках теж треба, сьогодні проходив - труселя колготки і так далі", - пишуть в коментарях.

Раньше МАФи без попередження прибрали в переходах біля станцій метро "Арсенальна" та "Либідська".

Зазначимо, що підприємці без бою не здаються, через що час від часу виникають сутички з правоохоронцями. Нещодавно, після демонтажу МАФів у Дніпровському районі Києва затримано 14 осіб.

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