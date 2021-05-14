На "Льва Толстого" розігнали торговців квітами: таким чистим цей перехід ви не бачили!

У рамках масової зачистки МАФів у Києві дісталися і до переходу на станції метро "Площа Льва Толстого". Він славиться великим скупченням торговців квітами. Тепер букет в підземці купити не вийде.
Фото з'явилися у Facebook Київ Оперативний.
На кадрах видно, що комунальники працюють активно, очищаючи "квітучий" перехід від пахучих рядів з трояндами, тюльпанами, а нині - сезонним бузком.
"А тепер і до Льва Толстого дісталися. Кайф же. Чи ні?"- підписані кадри.
Фото: у Києві на Льва Толстого прибирають МАФи з квітами (facebook.com/KyivOperativ)
Так виглядав знаменитий "квітковий" перехід раніше. Такої концентрації торговців квітами не було ні на якій іншій станції метро.
Фото: квіти в метро "Площа Льва Толстого" (gloss.ua)
Користувачі мережі підтримують ініціативу зі знесення малих архітектурних форм, що спотворюють обличчя столиці.
"На Позняках теж треба, сьогодні проходив - труселя колготки і так далі", - пишуть в коментарях.
Раньше МАФи без попередження прибрали в переходах біля станцій метро "Арсенальна" та "Либідська".
Зазначимо, що підприємці без бою не здаються, через що час від часу виникають сутички з правоохоронцями. Нещодавно, після демонтажу МАФів у Дніпровському районі Києва затримано 14 осіб.