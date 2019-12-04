Под Луцком внезапно пропала мать с двухлетним малышом (фото)

В Волынской области в селе Любязь Любяшевского района внезапно пропала женщина с двухлетним сыном. 2 декабря 2019 года они вышли из дома и отправились в неизвестном направлении и до сих пор об их местонахождении ничего не известно. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Волынской области.

Сейчас правоохранители ведут активный поиск пропавших Олеси Михайловны Кратик, 1986 года рождения, и Артема Игоревича Кратика, 2017 рождения.

Пропавшие мать и сын (фото: police.gov.ua)

Во вторник, 2 декабря, женщина вместе с сыном уехала из дома в неизвестном направлении. До сих пор они не вышли на связь с родственниками.

Полиция просит граждан, располагающих информацией о пропавших, связаться с Любешовским отделением полиции: пгт Любешов, ул. Независимости, 95 или обратиться на экстренную линию службы 102.

Как мы ранее сообщали, ранее в Луцке пропал 38-летний мужчина и родственники просят помочь установить его местонахождение. Пропавшего зовут Назарчук Юрий, он 1981 года рождения, инвалид с детства (психическое заболевание). Ушел из дома в Луцке еще 31 октября и на данный момент его местонахождение не известно.