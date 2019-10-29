В Луцке из зоопарка украли экзотических птиц: все детали

В Луцке из зоопарка похитили пару дорогих и очень редких птиц – двух зеленокрылых попугаев ара. Директор зоопарка считает, что кражу совершили на заказ, так как ранее у них не было подобных преступлений, а пара редких попугаев появилась совсем недавно.

Как сообщает издание УНИАН, кража в луцком зоопарке произошла в ночь с 28 на 29 октября. Птицы находились в специальном павильоне, в одной части которого жила пара зеленокрылых ара, а в другом – соломоновы какаду и другие попугаи.

"Злоумышленники вырезали отверстие во внешнем железном заборе зоопарка, проникли на территорию, повредили замок в дверях павильона и выломали их. Охранник во время обхода, примерно в 7:00, обратил внимание на то, что двери павильона для птиц неплотно прилегают. В 7:00 я уже была на месте, а вместе со мной и правоохранители", - рассказала директор КП "Луцкий зоопарк" Людмила Денисенко.

Фото: facebook.com/zoolutsk

Она отметила, что работает директором зоопарка с 2001 года и ранее подобных краж там не было. Денисенко предположила, что экзотических попугаев похитили на заказ.

"Конечно, я понимаю, что до этого в зоопарке не было таких интересных и экзотических животных и птиц", - добавила она.

Самцы зеленокрылого ары зоопарку подарил зоопарк "Лимпопо", а самку – владелец частной коллекции попугаев из Черновцов. В интернете цена за одну птицу такого вида достигает $3500.

"У самки ара отсутствует оперение. Это – результат стресса, который она пережила из-за смерти партнера. У самца – нет хвоста. Он еще молод, поэтому перья еще просто не выросли", - сообщили на официальной странице зоопарка в Facebook приметы украденных птиц.