У Луцьку із зоопарку вкрали екзотичних птахів: усі деталі

У Луцьку із зоопарку вкрали пару дорогих і дуже рідкісних птахів – двох зеленокрилих папуг ара. Директор зоопарку вважає, що крадіжку скоїли на замовлення, так як раніше в них не було подібних злочинів, а пара рідкісних папуг з'явилася зовсім недавно.

Як повідомляє видання УНІАН, крадіжка у луцькому зоопарку сталася в ніч з 28 на 29 жовтня. Птахи знаходилися в спеціальному павільйоні, в одній частині якого жила пара зеленокрилих ара, а в іншому – соломонові какаду і інші папуги.

"Зловмисники вирізали отвір у зовнішній залізній огорожі зоопарку, проникли на територію, пошкодили замок у дверях павільйону і виламали їх. Охоронець під час обходу, приблизно в 7:00, звернув увагу на те, що двері павільйону для птахів нещільно прилягають. В 7:00 я вже була на місці, а разом зі мною і правоохоронці", - розповіла директор КП "Луцький зоопарк" Людмила Денисенко.

Фото: facebook.com/zoolutsk

Вона зазначила, що працює директором зоопарку з 2001 року і раніше подібних крадіжок там не було. Денисенко припустила, що екзотичних папуг викрали на замовлення.

"Звичайно, я розумію, що до цього в зоопарку не було таких цікавих та екзотичних тварин і птахів", - додала вона.

Самця зеленокрилого ари зоопарку подарував зоопарк "Лімпопо", а самку – власник приватної колекції папуг з Чернівців. В інтернеті ціна за одну птицю такого виду досягає $3500.

"У самки ара відсутня оперення. Це – результат стресу, який вона пережила через смерть партнера. У самця – немає хвоста. Він ще молодий, тому пір'я ще просто не виросли", - повідомили на офіційній сторінці зоопарку в Facebook прикмети вкрадених птахів.