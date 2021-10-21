В Луцке женщина вызвала полицию, потому что сосед удалил ее из чата в соцсети

Так, в полиции рассказали, что сообщение поступило около 22 часов.

Как оказалось, у соседей возник конфликт из-за того, что мужчина удалил женщину из группы участников ОСМД (Объединения совладельцев многоквартирного дома) в одной из соцсетей.

Поэтому патрульные тщательно выслушали всех участников событий, выяснили детали, пообщались с гражданами. Затем они предоставили четкие разъяснения по урегулированию ситуаций и предупреждению их повторному возникновению.