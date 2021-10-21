В зоопарке Луцка произошел пожар: погибли животные
Фото: в зоопарке Луцка произошел пожар (dsns.gov.ua)
Сегодня, 21 октября в зоопарке Луцка вспыхнул пожар. В результате инцидента погибли три животных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.
"В 7:19 поступило сообщение о пожаре в Луцком зоопарке, что в Центральном парке отдыха имени Леси Украинки", - говорится в сообщении.
По информации спасателей, на тушение деревянного домика, где находились обезьяны, подали 2 водяных ствола.
После чего, в 7:32 пожар удалось локализовать, ликвидировали спасатели огонь в 7:42, однако при пожаре все же погибли три обезьяны.
Сейчас устанавливаются причины пожара.