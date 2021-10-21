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В зоопарке Луцка произошел пожар: погибли животные

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Луцк, Четверг 21 октября 2021 11:40
В зоопарке Луцка произошел пожар: погибли животные Фото: в зоопарке Луцка произошел пожар (dsns.gov.ua)
Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 21 октября в зоопарке Луцка вспыхнул пожар. В результате инцидента погибли три животных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

"В 7:19 поступило сообщение о пожаре в Луцком зоопарке, что в Центральном парке отдыха имени Леси Украинки", - говорится в сообщении.

По информации спасателей, на тушение деревянного домика, где находились обезьяны, подали 2 водяных ствола.

После чего, в 7:32 пожар удалось локализовать, ликвидировали спасатели огонь в 7:42, однако при пожаре все же погибли три обезьяны.

Сейчас устанавливаются причины пожара.

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