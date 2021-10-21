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В Луцьку жінка викликала поліцію, бо сусід видалив її із чату у соцмережі

Автор: Тетяна Самарук

У Луцьку через конфлікт між сусідами викликали поліцію. Інцидент стався пізно ввечері 19 жовтня.

Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції у Волинській області.

Так, у поліції розповіли, що повідомлення надійшло близько 22-ї години.

Як виявилось, у сусідів виник конфлікт через те, що чоловік видалив жінку із групи учасників ОСББ (Об'єднання співвласників багатоквартирного будинку) в одній із соцмереж.

Тому патрульні ретельно вислухали усіх учасників подій, з’ясували деталі, поспілкувалися з громадянами. Потім вони надали чіткі роз’яснення щодо врегулювання ситуацій та попередженню їх повторному виникненню.

Нещодавно ми повідомляли, що у зоопарку Луцька сталася пожежа. Зокрема, на гасіння дерев'яного будиночка, де знаходилися мавпи, подали 2 водяного стволи. Однак, внаслідок пожежі загинули три мавпи.

Також ми писали, що у Луцьку шматок балкону ледь не пробив голову перехожому. На щастя, шмат каменю приземлився біля ніг городянина. Зазначається, що звук від падіння штукатурки був дуже сильний. Загалом таких аварійних балконів у місті дуже багато.

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