UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В Луцке женщина родила в бусе возле перинатального: "муж бегал в панике"

Автор: Татьяна Самарук

В Луцке 31 декабря женщина родила прямо в машине на территории приемного отделения Волынского областного перинатального центра.

Об этом сообщила очевидица Оксана Микита.

Женщина рассказала, что все случилось примерно в 13:40. До перинатального центра приехал бус с роженицей.

"Муж бегает в панике, не знает куда обратиться, потому что жена уже рожает. В то время, из больницы вышла молодая девушка, направлялась к дороге. Услышав как кричит женщина из буса, она на ходу отдала мне сумку и куртку и со словами, что она интерн, побежала к машине. И здесь новогоднее чудо, родился мальчик", – пишет женщина.

Как пишет Информационное агентство Волынские Новости, директор КП "Волынское областное территориальное медицинское объединение защиты материнства и детства" Ирина Горавская подтвердила инцидент.

Она рассказала, что женщина родила в бусе на территории приемного отделения. Также Горавская отметила, что роды прошли спокойно и женщина и ребенок чувствуют себя хорошо.

Ранее мы сообщали, что 19-летний победитель "Голоса страны" Сасанчин стал отцом.

Также мы писали, что под Тернополем многодетная семья усыновила 14 детей. Отмечается, что родители брали домой воспитанников интернатов на новогодние праздники, а потом не могли с ними расстаться.

Читайте РБК-Украина в Google News