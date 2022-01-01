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У Луцьку жінка народила в бусі біля перинатального: "чоловік бігав в паніці"

Автор: Тетяна Самарук

У Луцьку 31 грудня жінка народила просто у машині на території приймального відділення Волинського обласного перинатального центру.

Про це повідомила очевидиця Оксана Микита.

Жінка розповіла, що усе трапилося десь о 13:40. До перинатального центру приїхав бус із породіллею.

"Чоловік бігає в паніці, не знає куди звернутися, бо дружина вже народжує. В той час, з лікарні вийшла молода дівчина, прямувала до дороги. Почувши як кричить жіночка з буса, вона на ходу віддала мені сумку і куртку і зі словами, що вона інтерн, побігла до машини. І тут новорічне чудо, народився хлопчик", – пише жінка.

Як пише Інформаційне агентство Волинські Новини, директорка КП "Волинське обласне територіальне медичне об’єднання захисту материнства та дитинства" Ірина Горавська підтвердила інцидент.

Вона розповіла, що жінка народила в бусі на території приймального відділення. Також Горавська зазначила, що пологи пройшли спокійно і жінка та дитина почуваються добре.

Раніше ми повідомляли, що 19-річний переможець "Голосу країни" Сасанчин став батьком.

Також ми писали, що під Тернополем багатодітна родина усиновила 14 дітей. Зазначається, що батьки брали додому вихованців інтернатів на новорічні свята, а потім не могли з ними розлучитися.

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