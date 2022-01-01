В Луцке женщина родила в бусе возле перинатального: "муж бегал в панике"
В Луцке 31 декабря женщина родила прямо в машине на территории приемного отделения Волынского областного перинатального центра.
Об этом сообщила очевидица Оксана Микита.
Женщина рассказала, что все случилось примерно в 13:40. До перинатального центра приехал бус с роженицей.
"Муж бегает в панике, не знает куда обратиться, потому что жена уже рожает. В то время, из больницы вышла молодая девушка, направлялась к дороге. Услышав как кричит женщина из буса, она на ходу отдала мне сумку и куртку и со словами, что она интерн, побежала к машине. И здесь новогоднее чудо, родился мальчик", – пишет женщина.
Как пишет Информационное агентство Волынские Новости, директор КП "Волынское областное территориальное медицинское объединение защиты материнства и детства" Ирина Горавская подтвердила инцидент.
Она рассказала, что женщина родила в бусе на территории приемного отделения. Также Горавская отметила, что роды прошли спокойно и женщина и ребенок чувствуют себя хорошо.
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