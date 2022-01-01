У Луцьку жінка народила в бусі біля перинатального: "чоловік бігав в паніці"

Жінка розповіла, що усе трапилося десь о 13:40. До перинатального центру приїхав бус із породіллею.

"Чоловік бігає в паніці, не знає куди звернутися, бо дружина вже народжує. В той час, з лікарні вийшла молода дівчина, прямувала до дороги. Почувши як кричить жіночка з буса, вона на ходу віддала мені сумку і куртку і зі словами, що вона інтерн, побігла до машини. І тут новорічне чудо, народився хлопчик", – пише жінка.



Як пише Інформаційне агентство Волинські Новини, директорка КП "Волинське обласне територіальне медичне об’єднання захисту материнства та дитинства" Ірина Горавська підтвердила інцидент.

Вона розповіла, що жінка народила в бусі на території приймального відділення. Також Горавська зазначила, що пологи пройшли спокійно і жінка та дитина почуваються добре.