Ізраїль визнав Геноцид вірмен часів Османської імперії: а що з Голодомором

Уряд Ізраїлю офіційно визнав Геноцид вірмен в Османській імперії. Це перше рішення такого рівня в історії країни, яке одностайно підтримав Кабінет міністрів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Радіо Свобода .

Ініціатором документа став міністр закордонних справ Гідеон Саар, який наполягав на відновленні справедливості, наголошуючи, що Ізраїль більше не може ігнорувати цю трагічну сторінку історії.

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"На мій погляд, це наш моральний обов'язок як євреїв і, звісно, як держави єврейського народу", - заявив Саар.

Голова МЗС анонсував розгляд цього питання ще 25 червня. Відтепер Ізраїль не просто визнає факт масових убивств, а офіційно засуджує будь-які спроби заперечити чи спотворити історичну правду.

Чому Ізраїль мовчав раніше

Десятиліттями Єрусалим уникав цього кроку, боячись зіпсувати відносини з Туреччиною - ключовим гравцем та економічним партнером у регіоні. Також Ізраїль вкрай цінує стратегічне та військове партнерство з Азербайджаном, тоді як Баку категорично проти визнання цих подій геноцидом.

Проте на тлі останніх подій - масштабної війни в Лівані, а також прямого збройного протистояння між США, Ізраїлем та Іраном у першій половині 2026 року - баланс сил змінився. Оскільки Туреччина зайняла максимально ворожу позицію щодо Ізраїлю, захищаючи Палестину та Ліван, Єрусалим зняв своє багаторічне дипломатичне "вето".

Варто нагадати, що ще у 2018 році Кнесет (парламент Ізраїлю) намагався порушити це питання, але тодішній уряд заблокував ініціативу з міркувань realpolitik.

Основне про Геноцид вірмен в Османській імперії

Трагедія почалася у квітні 1915 року, коли влада Османської імперії заарештувала й згодом знищила сотні представників вірменської інтелігенції в Константинополі. За даними істориків, депортації та вбивства без суду швидко набули системного характеру.

Чоловіків переважно розстрілювали, а жінок, дітей та літніх людей відправляли у виснажливі "марші смерті" через пустелю Сирії. Люди масово гинули від голоду, спраги, хвороб та знущань. Унаслідок цих подій вірменське населення майже повністю зникло з територій сучасної Туреччини, а кількість жертв оцінюють у близько 1,5 мільйона осіб.

Саме ці події, разом із жахами Голокосту, згодом спонукали юриста Рафаеля Лемкіна розробити сам термін "геноцид" та закласти основу для міжнародного права, яке б карало за подібні злочини.

Реакція у світі та у Туреччині

Понад 30 держав світу вже визнали Геноцид вірмен на найвищому рівні. Серед них - США, Канада, Франція, Німеччина та загалом більшість країн Євросоюзу. Туреччина визнає факт масової загибелі вірмен у 1915 році, проте категорично заперечує термін "геноцид", вважаючи події наслідком громадянської війни, а цифри жертв - значно перебільшеними.

Для вірменської діаспори по всьому світу рішення Ізраїлю є колосальною історичною перемогою. Водночас офіційний Єреван реагує стримано, адже уряд Нікола Пашиняна наразі зосереджений на підписанні мирної угоди з Азербайджаном, через що питання історичної пам'яті останніми роками свідомо відсунули на другий план у зовнішній політиці країни.

Голодомор, Голокост та Геноцид вірмен

В усіх цих трагедіях із мільйонами жертв, як завжди, головну скрипку грає велика політика.

Ізраїль не визнає український Голодомор через хитку безпекову рівновагу у стосунках із Кремлем. Єреван не визнає Голодомор теж через озирання на Москву та загальну геополітичну вразливість перед РФ.

Схожий прагматизм демонструє й Україна. Позиція Києва щодо єврейського народу є абсолютно однозначною: ще у 2008 році Верховна Рада офіційно визнала Голокост геноцидом євреїв. Окрім того, криміналізація та засудження нацизму й Голокосту чітко прописані в українському Кримінальному кодексі (стаття 442 - Геноцид), а також у законах про засудження тоталітарних режимів. Заперечення Голокосту в Україні є протиправним діянням.

Проте цей принцип не поширюється на трагедію вірменського народу. Щоби не псувати стратегічні відносини з Анкарою та Баку, Київ досі уникає офіційного визнання Геноциду вірмен саме як акту геноциду.