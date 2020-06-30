В Луцке рухнул 200-летний ясень, под которым сочиняла стихи Леся Украинка

В Луцке упал "Лесин ясень" (фото: wikimedia.org)

В Луцке сломался и упал знаменитый "Лесин ясень", которому было больше 200 лет

В Луцке упал легендарный 200-летний "Лесин ясень", который охранялся законом, как часть природно-заповедного фонда Украины. Дерево росло в "старом городе" неподалеку от замка Любарта.

Ясень был ботаническим памятником местного значения. К сожалению, последней грозы со шквалами в ночь с 29 на 30 июня, "Лесин ясень" не выдержал, говорится в сюжете Сніданка з 1+1.

В народе ясень называли Лесиным. Знаменитая поэтесса Леся Украинка жила в доме рядом. Предание гласит, что маленькая Лариса Косач (настоящее имя поэтессы) в детстве очень много времени проводила в тени этого дерева.

Первый известный стих Леси Украинки "Надія" был опубликован в 1880 году. Тогда ей біло всего 9 лет.

Отметим, что дерево начало клонится еще ранее. Месяц назад ученые обследовали ясень и планировали в ближайшем времени кронировать и обустроить подпоры, чтобы спасти легендарное дерево.

Но ученые, увы, не успели. Сильная гроза, а также возраст дерева (судя по кадрам, внутри оно было довольно трухлым) сделали свое дело.

В Луцке рухнул "Лесин ясень" (видео: ТСН)

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Автор: Светлана Мащенко