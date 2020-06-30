ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Луцьку впав 200-річний ясен, під яким складала вірші Леся Українка

STYLERЖиття    30.06.2020 - 11:10
У Луцьку впав 200-річний ясен, під яким складала вірші Леся Українка
У Луцьку впав "Лесин ясен" (фото: wikimedia.org)

У Луцьку зламався і впав знаменитий "Лесин ясен", якому було більше 200 років

У Луцьку впав легендарний 200-річний "Лесин ясен", який охоронявся законом, як частина природно-заповідного фонду України. Дерево росло в "старому місті" неподалік від замку Любарта.

Ясен був ботанічним пам'ятником місцевого значення. На жаль, останньої грози зі шквалами в ніч з 29 на 30 червня, "Лесин ясен" не витримав, йдеться в сюжеті Сніданку з 1+1.

У народі ясен називали Лесиним. Знаменита поетеса Леся Українка жила в будинку поруч. Переказ свідчить, що маленька Лариса Косач (справжнє ім'я поетеси) в дитинстві дуже багато часу проводила в тіні цього дерева.

Перший відомий вірш Лесі Українки "Надія" був опублікований в 1880 році. Тоді їй було всього 9 років.

Зазначимо, що дерево почало хилитися ще раніше. Місяць тому вчені обстежили ясен і планували в найближчому часі кронувати його і облаштувати підпори, щоб врятувати легендарне дерево.

Але вчені, на жаль, не встигли. Сильна гроза, а також вік дерева (судячи з кадрів, всередині воно було досить трухлим) зробили свою справу.

У Луцьку обвалився "Лесин ясен" (відео: ТСН)

Раніше ми писали, що у Києві оголосили підвищений рівень небезпеки, в столиці заборонено купатися.

Також повідомлялося, що під Львовом блискавка влучила в будинок і залишила слід на тілі жінки.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Светлана Мащенко

Теги Новини України гроза
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся