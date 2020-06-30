В Киеве объявили повышенный уровень опасности: запрещено купаться
В Киеве объявили повышенный уровень опасности (фото: РБК-Украина)
Жителей Киева предупредили об опасности из-за погодных условий
В Киеве во вторник 30 июня объявили про повышенный уровень опасности. В ближайшее время ожидаются грозы, шквалы и даже град. В такую погоду запрещено купаться в любых открытых водоемах, передвигаться группами и находится в мокрой одежде на открытой местности.
Метеорологическое предупреждение появилось на сайте Украинского гидрометцентра.
Спасатели в случае грозы предупреждают, что:
- окна в домах нужно плотно закрыть, с балконов и лоджий убрать предметы, которые могут выпасть;
- не стоит выходить на улицу в это время, но если вы все же оказались на открытой местности, держитесь подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, высоких деревьев;
- нужно выключить все электроприборы;
- нельзя браться руками за металлические входные двери;
- в случае сильного ветра нужно укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;
- не находится вблизи больших деревьев, не парковать рядом с ним автотранспорт.
Если вы в момент грозы оказались на природе, спасатели рекомендуют:
- спуститься в низину,
- отойти от одиночно стоящих деревьев, а также вышек и столбов,
- отойти подальше от водоемов,
- на открытой местности спрятаться в ямку или ров,
- группе людей следует расположиться в одиночку,
- снять с себя металлические предметы и положить отдельно от себя,
- если есть резиновые или полиэтиленовые вещи, то ими можно укрыться или подложить под себя,
- в лесу нужно укрыться под невысокими деревьями или в кустах.
Во время грозы запрещается купаться, прятаться под высокими деревьями, скалами или сидеть на полянах.
Столичное Управление по вопросам гражданской защиты советует в случае падения деревьев, травмировании людей немедленно звонить на "горячие линии" 101 или 103.
Как мы писали ранее, погода в июле принесет жару и засуху.
Также сообщалось, что ливень затопил еще один популярный курорт Западной Украины.
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Автор: Светлана Мащенко
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