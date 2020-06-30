ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Под Львовом молния попала в дом и оставила след на теле женщины (видео)

STYLERЖизнь    30.06.2020 - 10:17
Под Львовом молния попала в дом и оставила след на теле женщины (видео)
Молния попала в дом (фото:pixabay.com)

Во Львовской области молния поразила дом и травмировала 37-летнюю женщину

Во Львовской области молния угодила в дом и травмировала 37-летнюю женщину. Когда началась гроза, вся семья спряталась в дом и выключила мобильные телефоны. Молния поразила электрическую розетку, а потом и женщину.

Вначале местную жительницу Галину пытался реанимировать муж, а потом и врачи. От розетки до женщины было до трех метров, к счастью, молния не зацепила детей. Все электрические приборы были отключены. Об этом сообщается в сюжете ТСН.

"Вначале я услышала резкий звук, а потом молния попала в меня", - вспоминает Галина.

После удара молнии все электроприборы сгорели, а розетку выбило из стены.

Сейчас женщина находится в больнице под наблюдением врачей, у нее на спине остался след от молнии в виде узоров, похожих на паутину.

Спасатели говорят, что на доме нужно обязательно устанавливать громоотвод, а во время молнии ни в коем случае не пользоваться мобильными телефонами - они служат проводником.

Во Львовской области молния ударила в дом (ТСН)

Как мы ранее писали, под Житомиром молния пронзила мать 9 детей, но женщина выжила.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Людмила Жукова

Теги Новости Украины молния
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь