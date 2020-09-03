ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В Луцке маршрутчика выволокли из салона и избили посреди дороги (видео)

Автор: Светлана Мащенко

В Луцке маршрутчик стал жертвой избиения неизвестных

В Луцке произошел вопиющий инцидент с водителем маршрутного такси, которого выволокли из салона и жестоко избили на глазах у всех. Часть инцидента попала на видео, а одной из версий являются долги потерпевшего.

Кадры с избиением маршрутчика появились на ресурсе Волинські новини.

Сообщается, что сначала маршрутку во время движения подрезало авто, так что чудом обошлось без аварии. Из машины вышли трое молодых людей, вытащили водителя из салона и начали избивать.

Все произошедшее сняли камеры видеонаблюдения, свидетелей нападения также было немало.

Самые читаемые новости

В Луцке избили водителя маршрутки (видео: YouTube/Волинські новини)

Когда нападавшие скрылись, испуганные пассажиры вызвали медиков. Но водитель от госпитализации отказался, как и не захотел писать заявление на своих обидчиков.

Тем не менее, правоохранители установили нападавших и открыли дело по статье "хулиганство". Одной из версий нападения называют долги потерпевшего.

Ранее мы писали, что в Днепре из маршрутки на ходу выпал мужчина. Появилось видео инцидента.

Также сообщалось, что в Киеве маршрутка "утонула" после дождя, после чего люди оказались в ловушке.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Луцкмаршрутка