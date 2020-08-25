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Люди оказались в ловушке: в Киеве маршрутка "утонула" после дождя

Киев, Вторник 25 августа 2020 12:08
Люди оказались в ловушке: в Киеве маршрутка "утонула" после дождя
В Киеве маршрутка застряла посреди улицы после дождя (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

В Киеве произошла неприятность с маршруткой из-за сильного дождя

В Киеве после ливня утром 25 августа возникли нешуточные транспортные проблемы. Так на одной из улиц маршрутка буквально застряла на проезжей части посреди сплошной огромной лужи.

Пассажиры были заблокированы, не имея возможности покинуть транспортное средство. Разве что окунуться в грязную воду. Видео разместил Telegram-канал Los Solomas.

ЧП с маршрутным такси случилось в микрорайоне "Соломенка".

"Маршрутка застряла. Люди не могут выйти. Каждый раз, когда начинается дождь, улица Кудряшова превращается в бассейн. Видимо, нужно еще больше домов там строить", - подписаны кадры.

Кроме маршрутки в воде стояли также несколько автомобилей и даже бетономешалка.

В Киеве после дождя застряла маршрутка с пассажирами (видео: Los Solomas)

Ранее мы писали, что погода в Украине кардинально изменится уже 26 августа. Синоптики обновили прогноз.

Также сообщалось, что Киев накрыло мощными ливнями, из-за непогоды город стал в пробках.

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