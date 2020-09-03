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У Луцьку маршрутника витягли з салону і побили посеред дороги (відео)

Автор: Світлана Мащенко

У Луцьку маршрутник став жертвою побиття невідомих

У Луцьку стався кричущий інцидент з водієм маршрутного таксі, якого витягли з салону і жорстоко побили на очах у всіх. Частина інциденту потрапила на відео, а однією з версій є борги потерпілого.

Кадри з побиттям маршрутника з'явилися на ресурсі Волинські новини.

Повідомляється, що спочатку маршрутку під час руху підрізало авто, так що дивом обійшлося без аварії. З машини вийшли троє молодих людей, витягли водія з салону і почали бити.

Все, що сталося, зняли камери відеоспостереження, свідків нападу також було чимало.

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У Луцьку побили водія маршрутки (відео: YouTube/Волинські новини)

Коли нападники втекли, перелякані пасажири викликали медиків. Але водій від госпіталізації відмовився, як і не захотів писати заяву на своїх кривдників.

З усім тим, правоохоронці встановили нападників і відкрили справу за статтею "хуліганство". Однією з версій нападу називають борги потерпілого.

Раніше ми писали, що у Дніпрі з маршрутки на ходу випав чоловік. З'явилося відео інциденту.

Також повідомлялося, що у Києві маршрутка "потонула" після дощу, після чого люди опинилися в пастці.

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