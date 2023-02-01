Без луски і з рогами: вчені знайшли новий вид риб. Ось як виглядають ці химери

Як зробили наукове відкриття

Науковці проводили дослідження виду Sinocyclocheilus, який зустрічається лише в Китаї. Цей рід включає 76 різних видів, більшість з яких має схожі характеристики з виявленими видами - відсутність пігментації і луски, а також сліпота або значне погіршення зору.

Дослідники знайшли нових риб-химер у гірській провінції Гуйчжоу у доволі крихітному басейні - 1,8 метра завширшки і 0,8 метра завглибшки. Спершу дослідники навіть не підозрювали, що відкрили раніше невивчений вид.

Це стало зрозуміло тільки після аналізів ДНК та порівняння "єдинорогів" з іншими рибами.

Риба-єдиноріг, яку знайшли у китайських печерах (скриншот)

Що відомо про риб-єдинорогів

Нових риб-єдинорогів назвали Sinocyclocheilus longicornus - назва з латини, що перекладається "довгий" і "ріг на лобі". Представники даного виду досягають у довжину від 10,5 до 14,6 см, мають дві пари вусиків.

Ці риби не мають ні луски, ні кольору, у них крихітні рудиментарні очі, скоріш за все, незрячі. Вчені припускають, деякі представники роду Sinocyclocheilus повністю втратили очі у процесі регресивної еволюції, коли види здатні втрачати складні риси протягом поколінь.

Найцікавіша характеристика цих істот - незвичайно великий ріг, що виступає з чола. За словами вчених, ці "роги" можуть відрізнятися від виду на вигляд. Наприклад, вони можуть бути різних розмірів, бути роздвоєними або одиничними.

Дослідники поки не визначили, яку саме функцію виконують ці роги, проте вважають, що це якось пов'язане з життям у темних водах. Бо у видів, які покинули печери і живуть у світлих водах, такі роги не розвинулися.

Риба-єдиноріг, яку знайшли у китайських печерах (скриншот)