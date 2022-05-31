Лунный календарь стрижек на июнь 2022: когда можно менять имидж

Фазы Луны

Полнолуние - 14 июня. Самый удачный период для смены имиджа, стрижек, окрашивания и завивок.

Рост Луны - с 1 по 13 июня и 30 июня. Волосы не будут держать форму, и любая прическа быстро распадется. Расти волосы будут быстро.

Спад Луны - с 15 по 28 июня. Волосы будут послушными и будут после стрижки медленно расти.

Новолуние - 29 июня.

Лунный календарь на июнь 2022

1 июня - нейтральный день для визита парикмахерскую

2 июня - стоит отказаться от кардинальной смены имиджа и окрашивания волос

3 июня - в этот день вы не принесете вреда волосам, но и пользы не будет

4 июня - нейтральный день, не стоит проводить эксперименты

5 июня - не стоит экспериментировать, можно подровнять челку или кончики

6 июня - сегодня сходите только к проверенному парикмахеру, иначе могут быть неприятности

7 июня - удачный день для любых экспериментов с волосами, можно делать стрижки, менять имидж и цвет волос.

8 июня - не экспериментируйте в этот день, ограничьтесь обычными процедурами

9 июня - стоит отказаться от любых экспериментов с волосами

10 июня - неудачный день для стрижек, завивки и окрашивания волос

11 июня - удачный день для всех процедур с волосами - от стрижек до окрашивания

12 июня - хороший день для смены имиджа и окрашивания волос, можно стричься

13 июня - удачный день для смены прически, стрижки, завивки и окрашивания

14 июня - хороший день для посещения парикмахерской

15 июня - прекрасный день для экспериментов с волосами

16 июня - нейтральный день, не стоит проводить кардинальную смену имиджа

17 июня - в этот день смело записывайтесь к парикмахеру

18 июня - неудачный день для стрижки и смены имиджа

19 июня - нейтральный день, можно провести обычные процедуры, без новшеств

20 июня - нейтральный день, подстригите кончики или челку, подкрасьте корни

21 июня - удачный день для смены имиджа и окрашивания волос, можно сделать кардинальную стрижку

22 июня - хороший день для посещения парикмахерской

23 июня - в этот день не стоит кардинально менять свою внешность

24 июня - прекрасный день для экспериментов с волосами

25 июня - не самый лучший день для похода в парикмахерскую

26 июня - нейтральный день, постарайтесь сильно не экспериментировать

27 июня - в этот день можно проводить несложные манипуляции с волосами

28 июня - можно делать стрижки, но не стоит кардинально менять прическу

29 июня - нейтральный день, запишитесь к проверенному парикмахеру

30 июня - неудачный день для стрижек, смены имиджа и окрашивания