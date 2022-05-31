Лунный календарь стрижек на июнь 2022: когда можно менять имидж

Лунный календарь помогает подобрать оптимальную дату для посещения парикмахерской и разных процедур с волосами. В некоторые дни не стоит делать стрижки и кардинально менять имидж, а в некоторые противопоказаны только процедуры по окрашиванию или завивке.
Когда в июне не стоит идти в парикмахерскую - читайте в материале ниже.
Полнолуние - 14 июня. Самый удачный период для смены имиджа, стрижек, окрашивания и завивок.
Рост Луны - с 1 по 13 июня и 30 июня. Волосы не будут держать форму, и любая прическа быстро распадется. Расти волосы будут быстро.
Спад Луны - с 15 по 28 июня. Волосы будут послушными и будут после стрижки медленно расти.
Новолуние - 29 июня.
1 июня - нейтральный день для визита парикмахерскую
2 июня - стоит отказаться от кардинальной смены имиджа и окрашивания волос
3 июня - в этот день вы не принесете вреда волосам, но и пользы не будет
4 июня - нейтральный день, не стоит проводить эксперименты
5 июня - не стоит экспериментировать, можно подровнять челку или кончики
6 июня - сегодня сходите только к проверенному парикмахеру, иначе могут быть неприятности
7 июня - удачный день для любых экспериментов с волосами, можно делать стрижки, менять имидж и цвет волос.
8 июня - не экспериментируйте в этот день, ограничьтесь обычными процедурами
9 июня - стоит отказаться от любых экспериментов с волосами
10 июня - неудачный день для стрижек, завивки и окрашивания волос
11 июня - удачный день для всех процедур с волосами - от стрижек до окрашивания
12 июня - хороший день для смены имиджа и окрашивания волос, можно стричься
13 июня - удачный день для смены прически, стрижки, завивки и окрашивания
14 июня - хороший день для посещения парикмахерской
15 июня - прекрасный день для экспериментов с волосами
16 июня - нейтральный день, не стоит проводить кардинальную смену имиджа
17 июня - в этот день смело записывайтесь к парикмахеру
18 июня - неудачный день для стрижки и смены имиджа
19 июня - нейтральный день, можно провести обычные процедуры, без новшеств
20 июня - нейтральный день, подстригите кончики или челку, подкрасьте корни
21 июня - удачный день для смены имиджа и окрашивания волос, можно сделать кардинальную стрижку
22 июня - хороший день для посещения парикмахерской
23 июня - в этот день не стоит кардинально менять свою внешность
24 июня - прекрасный день для экспериментов с волосами
25 июня - не самый лучший день для похода в парикмахерскую
26 июня - нейтральный день, постарайтесь сильно не экспериментировать
27 июня - в этот день можно проводить несложные манипуляции с волосами
28 июня - можно делать стрижки, но не стоит кардинально менять прическу
29 июня - нейтральный день, запишитесь к проверенному парикмахеру
30 июня - неудачный день для стрижек, смены имиджа и окрашивания
Напомним, ранее мы писали о том, что можно консервировать и запасать на зиму в июне.
А также рассказывали о том, какие овощи и зелень нужно посадить в июне.