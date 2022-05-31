Місячний календар стрижок на червень 2022: коли можна змінювати імідж

Фази Місяця

Повний місяць - 14 червня. Найвдаліший період для зміни іміджу, стрижок, фарбування і завивок.

Зростання Місяця - з 1 по 13 червня і 30 червня. Волосся не будуть тримати форму, і будь-яка зачіска швидко розпадеться. Рости волосся будуть швидко.

Спад Місяця - з 15 по 28 червня. Волосся будуть слухняними й будуть після стрижки повільно рости.

Молодик - 29 червня.

Місячний календар на червень 2022

1 червня - нейтральний день для візиту

2 червня - варто відмовитися від кардинальної зміни іміджу і фарбування волосся

3 червня - в цей день ви не принесете шкоди волоссю, але і користі не буде

4 червня - нейтральний день, не варто проводити експерименти

5 червня - не варто експериментувати, можна підрівняти чубок або кінчики

6 червня - сьогодні сходіть тільки до перевіреного перукаря, інакше можуть бути неприємності

7 червня - вдалий день для будь-яких експериментів з волоссям, можна робити стрижки, міняти імідж і колір волосся.

8 червня - не експериментуйте в цей день, обмежтеся звичайними процедурами

9 червня - варто відмовитися від будь-яких експериментів з волоссям

10 червня - невдалий день для стрижок, завивки та фарбування волосся

11 червня - вдалий день для всіх процедур з волоссям - від стрижок до фарбування

12 червня - хороший день для зміни іміджу і фарбування волосся, можна стригтися

13 червня - вдалий день для зміни зачіски, стрижки, завивки та фарбування

14 червня - хороший день для відвідування перукарні

15 червня - прекрасний день для експериментів з волоссям

16 червня - нейтральний день, не варто проводити кардинальну зміну іміджу

17 червня - в цей день сміливо записуйтеся до перукаря

18 червня - невдалий день для стрижки та зміни іміджу

19 червня - нейтральний день, можна провести звичайні процедури, без нововведень

20 червня - нейтральний день, підстрижіть кінчики або чубок, підфарбуйте коріння

21 червня - вдалий день для зміни іміджу і фарбування волосся, можна зробити кардинальну стрижку

22 червня - хороший день для відвідування перукарні

23 червня - в цей день не варто кардинально міняти свою зовнішність

24 червня - прекрасний день для експериментів з волоссям

25 червня - не найкращий день для походу в перукарню

26 червня - нейтральний день, постарайтеся сильно не експериментувати

27 червня - в цей день можна проводити нескладні маніпуляції з волоссям

28 червня - можна робити стрижки, але не варто кардинально міняти зачіску

29 червня - нейтральний день, запишіться до перевіреного перукаря

30 червня - невдалий день для стрижок, зміни іміджу і фарбування