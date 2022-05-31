Місячний календар стрижок на червень 2022: коли можна змінювати імідж

Місячний календар допомагає підібрати оптимальну дату для відвідування перукарні та різних процедур з волоссям. В деякі дні не варто робити стрижки та кардинально міняти імідж, а в деякі протипоказані тільки процедури по фарбуванню або завивці.
Коли в червні не варто йти в перукарню - читайте в матеріалі нижче.
Повний місяць - 14 червня. Найвдаліший період для зміни іміджу, стрижок, фарбування і завивок.
Зростання Місяця - з 1 по 13 червня і 30 червня. Волосся не будуть тримати форму, і будь-яка зачіска швидко розпадеться. Рости волосся будуть швидко.
Спад Місяця - з 15 по 28 червня. Волосся будуть слухняними й будуть після стрижки повільно рости.
Молодик - 29 червня.
1 червня - нейтральний день для візиту
2 червня - варто відмовитися від кардинальної зміни іміджу і фарбування волосся
3 червня - в цей день ви не принесете шкоди волоссю, але і користі не буде
4 червня - нейтральний день, не варто проводити експерименти
5 червня - не варто експериментувати, можна підрівняти чубок або кінчики
6 червня - сьогодні сходіть тільки до перевіреного перукаря, інакше можуть бути неприємності
7 червня - вдалий день для будь-яких експериментів з волоссям, можна робити стрижки, міняти імідж і колір волосся.
8 червня - не експериментуйте в цей день, обмежтеся звичайними процедурами
9 червня - варто відмовитися від будь-яких експериментів з волоссям
10 червня - невдалий день для стрижок, завивки та фарбування волосся
11 червня - вдалий день для всіх процедур з волоссям - від стрижок до фарбування
12 червня - хороший день для зміни іміджу і фарбування волосся, можна стригтися
13 червня - вдалий день для зміни зачіски, стрижки, завивки та фарбування
14 червня - хороший день для відвідування перукарні
15 червня - прекрасний день для експериментів з волоссям
16 червня - нейтральний день, не варто проводити кардинальну зміну іміджу
17 червня - в цей день сміливо записуйтеся до перукаря
18 червня - невдалий день для стрижки та зміни іміджу
19 червня - нейтральний день, можна провести звичайні процедури, без нововведень
20 червня - нейтральний день, підстрижіть кінчики або чубок, підфарбуйте коріння
21 червня - вдалий день для зміни іміджу і фарбування волосся, можна зробити кардинальну стрижку
22 червня - хороший день для відвідування перукарні
23 червня - в цей день не варто кардинально міняти свою зовнішність
24 червня - прекрасний день для експериментів з волоссям
25 червня - не найкращий день для походу в перукарню
26 червня - нейтральний день, постарайтеся сильно не експериментувати
27 червня - в цей день можна проводити нескладні маніпуляції з волоссям
28 червня - можна робити стрижки, але не варто кардинально міняти зачіску
29 червня - нейтральний день, запишіться до перевіреного перукаря
30 червня - невдалий день для стрижок, зміни іміджу і фарбування
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що можна консервувати та запасати на зиму в червні.
А також розповідали про те, які овочі та зелень потрібно посадити в червні.