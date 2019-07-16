Лунное затмение и выборы: астролог предвещает грандиозные перемены в Украине

Лунное затмение произойдет уже в ночь с 16 на 17 июля. Начнется "теневая фаза затмения" в 23.01. Его можно будет увидеть практически на всей территории Европы, Африки, Ближнем Востоке и Средней Азии. Как астрономическое явление повлияет на состояние людей и парламентские выборы, пишет астролог Дмитрий Уранус на своей странице в Facebook.

Астролог отмечает, что затмение Луны будет частичным - с покрытием тенью на 65%. Максимальная фаза затмения в Украине будет в 0:30, а окончание теневой фазы - в 02:00.

Поскольку затмение будет видно в нашем полушарии, то его влияние на поведение людей будет достаточно заметным. В этот период повысится вероятность несчастных случаев и аварий.

"Люди могут проявлять неосторожность, крайнюю халатность, импульсивность в поведении, принимать опасные для жизни решения", - пишет Уранус.

Причем эксперт утверждает, что влияние затмения будет ощутимо за несколько дней до и после события.

Самое сильное влияние лунное затмение окажет на жителей восточной Украины, что можно увидеть на карте, которую создал астролог.

Лунное затмение 2019 (фото: facebook.com/dmitriy.uranus)

В этой зоне повышена вероятность природных катаклизмов, техногенных аварий, а также вероятно обострение в зоне военного конфликта. Кроме того, карта затмения указывает на Москву, где возможно усиление противостояний и недовольства народа.

"Также это очень плохо для "властей" "ДНР-ЛНР", - пишет астролог.

Астролог также дал оценку влияния затмения на Киев. В контексте предстоящих выборов в Верховную Раду, когда один парламент распущен, а второй неизбран, это может означать период законотворческого безвластия.

Лунное затмение 2019 - как повлияет на выборы в Раду (фото: GettyImages)

"Это карта грандиозного "шухера" для всей старой власти Украины! Перемены будут очень значительными. Многие люди, бывшие при власти, ее потеряют", - утверждает Уранус.

Дмитрий Уранус считает, что из-за связи затмения с датой предстоящих парламентских выборов в Украине в ближайшие полгода произойдет множество резонансных событий.

"Скучно не будет!" - пишет Уранус.

Лунное затмение 2019 (фото: pixabay.com)

Как запечатлеть затмение

К сожалению, на камеру смартфона затмение сфотографировать нельзя. Для качественных снимков необходим хороший фотоаппарат с большим зумом и штативом.

Настройки камеры:

Желательно наличие фотокамеры со сменными объективами.

Установить фотоштатив.

Выбрать режим "М" - ручной.

Ручной фокус сфокусировать на бесконечность.

Отключить шумоподавление при длинных выдержках и высоком ISO.

Снимать в формате RAW.

Лучше не использовать ISO выше 4000.

Сделать задержку перед съемкой 3 сек, чтобы качание штатива не смазывало изображение, если сами нажимаете спусковую кнопку на камере.

Параметры съемки:

Экспозиция - 1/500 сек.

Диафрагма - 7.

ISO - 3200

Фокусное расстояние объектива - 400 мм.

Лунное затмение 2019 - как повлияет на выборы в Раду (скрин: facebook.com/dmitriy.uranus)

К слову, недавно известный астролог Павел Глоба рассказал о главных везунчиках августа, для кого конец лета может стать началом новой и счастливой жизни.

Также мы писали, что лунное затмение, которое наступит уже 17 июля, может отрицательно повлиять на любовные отношения в парах. Астролог пишет, что в этот период браки могут дать трещину.