Лукашенко звів нову резиденцію зі снігогенератором і душем вражень: фото з житла диктатора

Що знайшли в резиденції Лукашенка

Нове помешкання всередині майже повністю виконане з мармуру, а кімнати обставлені дорогими меблями. Наприклад, вартість диванів на першому поверсі становить приблизно 10 000 доларів.

Крім коштовних диванів, на першому поверсі розміщений також пункт пропуску гостей із металошукачами. За даними розслідувачів, його виготовляли в США та РФ. Коштує такий прилад орієнтовно 39 000 доларів.

Лукашенко дбає не лише про свою безпеку, а й про здоров'я. Так, наприклад, у маєтку є басейн з окремою VIP-зоною. Для кого вона призначена - невідомо. Можливо, туди доступ є тільки тим, хто не суперечить диктатору в його політичних рішеннях?

Зона спа в резиденції Лукашенка (візуалізація: BELPOL)

Ще в резиденції розмістили так звану "доріжнку Кнейпа". Це кілька резервуарів, наповнених водою, з контрастної температури. На дні встановлюють спеціальні плити, які імітують природні рельєфи каменів різного розміру та форми, які масажують стопи під час ходьби.

Щоб доповнити цей спа-салон вдома, диктатор не забув і про два джакузі, кріосауну, парну та хамам, снігогенератор, масажний кабінет, два "душі вражень", на яких варто зупинитися детальніше.

"Знайомтеся: "душ вражень "Тропіка" і "душ вражень "Сибірська ніч". Для закупівлі двох душів із музикою диктатор обікрав народ на 93 тисячі рублів", - зазначили розслідувачі.

Додамо, що душ вражень - це водяна установка, яка дозволяє відчути себе в різних погодних умовах: спекотних тропіках чи на морському узбережжі, у стихії океанського шторму або епіцентрі грози.

Другий поверх резиденції дивує дещо менше. Там розмістили робочу зону з приймальними, залами для переговорів, пресцентром і конференц-залом.

Третій поверх уже має, чим похизуватися. Там є обідня зала на 28 осіб, сервірувальна, приміщення для покоївок, серверна, кімната охорони та чергового ад'ютанта.

Проте доповнює цю картинку зал нарад зі стельовим вітражем за більше ніж 2,5 мільйона гривень в еквіваленті. Якраз у стилі того, хто зневажає свій народ і залюбки за його податки збудує собі "золоту" стелю.

Стельовий вітраж у залі нарад Лукашенка (візуалізація: BELPOL)

Четвертий поверх розмістив процедурний кабінет з окремими кімнатами для особистого лікаря й охоронця.

Розслідувачі підрахували, що загалом реконструкція резиденції коштувала білорусам 14,5 мільйона доларів.