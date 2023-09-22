Лукашенко построил новую резиденцию со снегогенератором и душем впечатлений: фото из жилья диктатора

Что нашли в резиденции Лукашенко

Новое помещение внутри почти полностью выполнено из мрамора, а комнаты обставлены дорогой мебелью. К примеру, стоимость диванов на первом этаже составляет примерно 10 000 долларов.

Кроме драгоценных диванов, на первом этаже расположен также пункт пропуска гостей с металлоискателями. По данным расследователей, его производили в США и РФ. Стоит такой прибор ориентировочно 39 000 долларов.

Лукашенко заботится не только о своей безопасности, но и здоровье. Так, например, в имении есть бассейн с отдельной VIP-зоной. Для кого она предназначена - неизвестно. Возможно, доступ туда есть только тем, кто не противоречит диктатору в его политических решениях?

Зона спа в резиденции Лукашенко (визуализация: BELPOL)

Еще в резиденции разместили так называемую "дорожку Кнейпа". Это несколько резервуаров, заполненных водой, с контрастной температурой. На дне устанавливают специальные плиты, имитирующие природные рельефы камней разного размера и формы массирующие стопы во время ходьбы.

Чтобы дополнить этот спа-салон дома, диктатор не забыл и о двух джакузи, криосауне, парной и хаммаме, снегогенераторе, массажном кабинете, двух "душах впечатлений", на которых стоит остановиться подробнее.

"Знакомьтесь: "душ впечатлений "Тропика" и "душ впечатлений "Сибирская ночь". Для закупки двух душ с музыкой диктатор обворовал народ на 93 тысячи рублей", - отметили расследователи.

Добавим, что душ впечатлений - это водная установка, позволяющая почувствовать себя в разных погодных условиях: жарких тропиках или на морском побережье, в стихии океанского шторма или эпицентре грозы.

Второй этаж резиденции удивляет несколько меньше. Там разместили рабочую зону с приемными, залами для переговоров, пресс-центром и конференц-залом.

Третьему этажу уже есть чем похвастаться. Там есть обеденный зал на 28 человек, сервировочный, помещение для горничных, серверный, комната охраны и дежурного адъютанта.

Однако дополняет эту картинку зал совещаний с потолочным витражом за 2,5 миллиона гривен в эквиваленте. Как раз в стиле презирающего свой народ диктатора, который охотно за его налоги построит себе "золотой" потолок.

Потолочный витраж в зале совещаний Лукашенко (визуализация: BELPOL)

Четвертый этаж разместил процедурный кабинет с отдельными комнатами для личного врача и охранника.

Расследователи подсчитали, что в целом реконструкция резиденции обошлась белорусам в 14,5 миллиона долларов.