Лукашенко выдал фейк об украинцах: "вымаливают кусок хлеба, а олигархи вывозят чернозем"

Так, среди других высказываний нынешний глава Беларуси удивил оценкой экономического положения в Украине.

"Миллионы украинцев стоят на западной границе, вымаливая кусок хлеба, а олигархи эшелонами вывозят чернозем", - сказал он.

Кроме того, Лукашенко не смог оставить без внимания и тему санкций против руководства Беларуси. Комментируя этот вопрос, он как всегда начал критиковать Европу.

"На Западе не могли договориться о введении против нас санкций. Литва и Польша взбешенно требовали санкций. Польша вообще ведет себя разнузданно", - высказался он.

В комментариях пользователи поражены тем, что сказал Лукашенко. Кроме того, они не понимают, с чего президент это взял. Ведь никаких доказательств, которые бы подтверждали его слова, он не показал.