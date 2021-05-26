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Лукашенко выдал фейк об украинцах: "вымаливают кусок хлеба, а олигархи вывозят чернозем"

Автор: Styler

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко издал фейк о якобы тотальной нищете в Украине и голодных людях. Как сообщил он, "счет тех, кто нуждается в пище, идет на миллионы".

Об этом Лукашенко сказал на встрече с парламентариями в Доме правительства, трансляция которой не проводилась, но его цитаты опубликовал Telegram-канал "Инсайдер".

Так, среди других высказываний нынешний глава Беларуси удивил оценкой экономического положения в Украине.

"Миллионы украинцев стоят на западной границе, вымаливая кусок хлеба, а олигархи эшелонами вывозят чернозем", - сказал он.

Кроме того, Лукашенко не смог оставить без внимания и тему санкций против руководства Беларуси. Комментируя этот вопрос, он как всегда начал критиковать Европу.

"На Западе не могли договориться о введении против нас санкций. Литва и Польша взбешенно требовали санкций. Польша вообще ведет себя разнузданно", - высказался он.

В комментариях пользователи поражены тем, что сказал Лукашенко. Кроме того, они не понимают, с чего президент это взял. Ведь никаких доказательств, которые бы подтверждали его слова, он не показал.

  • Вот это фантазия. Не там применение ей нашел. Ошибся гражданин
  • Дайте ссылку на цирк. Не могу найти, где он рассказывал байки
  • Попкорна мало взяла. А вторая серия будет?
  • Ложь чистой воды
  • Где же фотографии этих голодных голодранцев. Где доказательства? Таракан никогда не был аристократом, которому можно было бы верить на слово
  • Это ему написали или опять читать перестал и деда понесло?

Как сообщали ранее, Украина закрыла авиасообщение с Беларусью.

Также напомним, Лукашенко обвинил нашу страну в отказе принять Ryanair после сообщения о взрывчатке

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