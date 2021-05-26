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Лукашенко видав фейк про українців: "вимолюють шматок хліба, а олігархи вивозять чорнозем"

Автор: Styler

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко видав фейк про нібито тотальні злидні в Україні та голодних людей. Як повідомив він, "рахунок тих, хто потребує їжі, йде на мільйони".

Про це Лукашенко сказав на зустрічі з парламентарями в Будинку уряду, трансляція якої не проводилася, але його цитати опублікував Telegram-канал "Інсайдер".

Так, серед інших висловлювань нинішній глава Білорусі здивував оцінкою економічного становища в Україні.

"Мільйони українців стоять на західному кордоні, вимолюючи шматок хліба, а олігархи ешелонами вивозять чорнозем", - сказав, зокрема, він.

Крім того, Лукашенко не зміг залишити без уваги і тему санкцій проти керівництва Білорусі. Коментуючи це питання, він як завжди почав критикувати Європу.

"На Заході не могли домовитися про введення проти нас санкцій. Литва і Польща оскаженіло вимагали санкцій. Польща взагалі поводиться розгнуздано", - висловився він.

У коментарях користувачі вражені тим, що сказав Лукашенко. Окрім того, вони не розуміють з чого президент це взяв. Адже ніяких доказів, які б підтверджували його слова він не показав.

  • Оце фантазія. Не там застосування їй знайшов. Помилився громадянин
  • Дайте посилання на цирк. Не можу знайти, де він байки розповідав
  • Попкорну мало взяла. А друга серія буде?
  • Брехня чистої води
  • Де ж фотографії цих голодних голодранців. Де докази? Таракан ніколи не був аристократом, якому можна було б вірити на слово
  • Це йому написали чи знову читати перестав і діда понесло?

Як ми повідомляли раніше, Україна закрила авіасполучення з Білоруссю.

Також нагадаємо, Лукашенко звинуватив нашу країну у відмові прийняти Ryanair після повідомлення про вибухівку

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