Лукашенко рассказал, будет ли его сын президентом в Беларуси

Александр Лукашенко сделал заявление о своих сыновьях и прокомментировал слухи о намерении передать им президентскую власть в Беларуси. Опальный глава государства заверил, что детям власть в стране не передаст.
Об этом 26 февраля передает "БелТА".
Заявление Лукашенко прозвучало во время избрания нового президента Национального олимпийского комитета (НОК) Беларуси, которым в итоге стал его старший сын - Виктор Лукашенко. Другой кандидатурой на пост был сам глава государства.
Сам же Лукашенко-старший перед голосованием заявил, что не планировал избираться на очередной срок руководителем Олимпийского комитета.
"Попрошу вас, если вас это устраивает, передаю вам своего старшего сына", - обратился он к присутствующим.
Виктор Лукашенко до сих пор работал в должности первого вице-президента НОК, а также был помощником президента Беларуси по национальной безопасности.
Виктор Лукашенко, старший сын Александра Лукашенко (фото: belta.by)
"И, самое главное, много ж вы слышите разговоров: транзит власти, вот тут сейчас Лукашенко старшему как минимум передаст власть, он будет править в стране. Я часто говорил, что в нашей семье это никогда не обсуждалось и обсуждаться не может. Потому что ни один мой ребенок президентом в Беларуси не будет после меня. И Виктор, если вы его изберете, не будет государственным служащим", - объявил Александр Лукашенко.
Он добавил при этом, что в случае избрания своего сына руководителем НОК, его в тот же день уволят с должности помощника президента "со всеми вытекающими отсюда последствиями".
Видео: Сына Лукашенко избрали президентом НОК Беларуси
Напомним, ранее в прессе появилась информация, что младшему сыну Лукашенко Николаю подыскали новое место для учебы, и в целях конспирации решили изменить фамилию.
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