Лукашенко рассказал, будет ли его сын президентом в Беларуси

Заявление Лукашенко прозвучало во время избрания нового президента Национального олимпийского комитета (НОК) Беларуси, которым в итоге стал его старший сын - Виктор Лукашенко. Другой кандидатурой на пост был сам глава государства.

Сам же Лукашенко-старший перед голосованием заявил, что не планировал избираться на очередной срок руководителем Олимпийского комитета.

"Попрошу вас, если вас это устраивает, передаю вам своего старшего сына", - обратился он к присутствующим.

Виктор Лукашенко до сих пор работал в должности первого вице-президента НОК, а также был помощником президента Беларуси по национальной безопасности.

Виктор Лукашенко, старший сын Александра Лукашенко (фото: belta.by)

"И, самое главное, много ж вы слышите разговоров: транзит власти, вот тут сейчас Лукашенко старшему как минимум передаст власть, он будет править в стране. Я часто говорил, что в нашей семье это никогда не обсуждалось и обсуждаться не может. Потому что ни один мой ребенок президентом в Беларуси не будет после меня. И Виктор, если вы его изберете, не будет государственным служащим", - объявил Александр Лукашенко.

Он добавил при этом, что в случае избрания своего сына руководителем НОК, его в тот же день уволят с должности помощника президента "со всеми вытекающими отсюда последствиями".

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