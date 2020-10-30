Лукашенко публично дал приказ калечить людей: времена изменились

Александр Лукашенко приказал милиционерам избивать людей, которые выходят на мирные митинги в разных городах Беларуси. По мнению непризнанного многими цивилизованными странами президента, только жестокое избиение своих сограждан поможет "стабилизировать ситуацию в стране".

На встрече с представителями МВД Лукашенко сказал, что участники митингов, на которые выходят миллионы людей по всей Беларуси, "уже прошли по методичке цветных революций семь или восемь различных этапов". Он думает, что теперь митингующие станут "более радикальными".

"Мы терпели. Я сразу обозначил: есть красные линии. И не дай бог кто-то их переступит. Они их переступили по многим направлениям, я об этом говорил. Поэтому те, кто сегодня выходит на железную дорогу, те, кто вешает фашистские знамена на линии электропередачи, словом, те, кто сегодня пытается разрушить, дестабилизировать инфраструктуру государства, должны знать: с сегодняшнего дня, особенно в квартирах граждан, куда они прячутся, мы в плен никого не берем. Если кто-то прикоснется к военнослужащему (я уже замечание делал генералам), он должен уйти оттуда как минимум без рук. Я говорю это публично, чтобы все понимали нашу дальнейшую решительность. Дальше - все. Нам отступать некуда, и мы отступать не собираемся. Кто готов, будем действовать", - цитирует Лукашенко издание "Белта".

При этом он считает избиение мирных граждан "красивым" действом, а силовики должны калечить людей "так, чтобы комар носа не подточил".

"Мы сегодня живем не в вакууме. Это не середина прошлого века. Времена изменились, и вы это прекрасно видите и знаете. И только тот победит, кто имеет железную волю и терпение", - подытожил он.

Напомним, что Беларусь закрыла границы со всеми соседями, кроме России.

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