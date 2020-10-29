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Беларусь закрыла границы со всеми соседями, кроме России

Беларусь, Четверг 29 октября 2020 19:08
Беларусь закрыла границы со всеми соседями, кроме России
Фото: граница Беларуси (belta.by)
Автор: Роман Тверденко

Беларусь закрыла границы с Украиной, Литвой, Латвией и Польшей. Меру объяснили ситуацией с коронавирусом в соседних странах.

Об этом сообщает Белта.

Закрытие касается наземных пунктов пропуска. Аэропорт Минска функционирует без ограничений.

Не подпадают под меры сотрудники дипломатических представительств и консульств, водители международных автомобильных перевозок, члены бригад поездов и локомотивов.

При этом остается свободным въезд из России.

Ранее сообщалось, что после заявления президента Беларуси Александра Лукашенко о необходимости закрыть границу белорусов перестали пропускать в страну. Было известно о случаях отказа в пересечении границы тем, кто едет из Польши и Литвы.

Напомним, ранее Лукашенко поручил закрыть границы Беларуси, но подчеркнул, что страна не должна находится под железным занавесом.

До этого посол Украины в Беларуси Игорь Кизим заявил, что белорусские пограничники принимают меры, чтобы не пропускать людей из Украины, Литвы и Польши. При этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает маловероятным запрет на въезд в Беларусь для украинцев.

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