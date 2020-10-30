Лукашенко публічно дав наказ калічити людей: часи змінилися

Олександр Лукашенко наказав міліціонерам бити людей, які виходять на мирні мітинги в різних містах Білорусі. На думку невизнаного багатьма цивілізованими країнами президента, тільки жорстоке побиття своїх співгромадян допоможе "стабілізувати ситуацію в країні".

На зустрічі з представниками МВС Лукашенко сказав, що учасники мітингів, на які виходять мільйони людей по всій Білорусі, "вже пройшли по методичці кольорових революцій сім або вісім різних етапів". Він думає, що тепер мітингувальники стануть "більш радикальними".

"Ми терпіли. Я одразу визначив: є червоні лінії. І не дай бог хтось їх переступить. Вони переступили за багатьма напрямками, я про це говорив. Тому ті, хто сьогодні виходить на залізницю, ті, хто вішає фашистські прапори на лінії електропередачі, словом, ті, хто сьогодні намагається зруйнувати, дестабілізувати інфраструктуру держави, повинні знати: з сьогоднішнього дня, особливо в квартирах громадян, куди вони ховаються, ми в полон нікого не беремо. Якщо хтось доторкнеться до військовослужбовця (я вже робив зауваження генералам), він повинен піти звідти як мінімум без рук. Я кажу про це публічно, щоб всі розуміли нашу подальшу рішучість. Далі - все. Нам відступати нікуди, і ми відступати не збираємося. Хто готовий, будемо діяти", - цитує Лукашенка видання "Белта".

При цьому він вважає побиття мирних громадян "красивим" дійством, а силовики повинні калічити людей "так, щоб комар носа не підточив".

"Ми сьогодні живемо не у вакуумі. Це не середина минулого століття. Часи змінилися, і ви це прекрасно бачите і знаєте. І тільки той переможе, хто має залізну волю і терпіння", - підсумував він.

Нагадаємо, що Білорусь закрила кордони з усіма сусідами, крім Росії.

Раніше ми писали, що у Білорусі почали відраховувати студентів з вишів після заяви так званого президента.