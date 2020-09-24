Лукашенко положил "красную руку" на Конституцию: видео конфуза на инаугурации стало вирусным

На белорусском ТВ допустили эпичный ляп во время освещения инаугурации Лукашенко
Тайная инаугурация Александра Лукашенко ознаменовалась очередным скандалом - во время трансляции церемонии на белорусском телевидении ведущий, описывая мероприятие, в прямом эфире допустил досадную оговорку.
Так, диктор государственного канала "Беларусь-1" объявил, что Лукашенко "положил красную руку" на Конституцию. Видео с символическим ляпом во время выпуска новостей быстро распространилось в сети и стало "вирусным".
Описывая церемонию уже шестой инаугурации Лукашенко, диктор оговорился, зачитывая текст.
"Александр Лукашенко принес присягу на верность своему народу и отечеству на беларусском языке, положив красную руку на Конституцию", - прозвучало в эфире.
Видео: На белорусском ТВ рассказали о "красной" руке Лукашенко на церемонии инаугурации
Очевидно, диктор хотел произнести "правую руку", однако перепутал слова. Исправлять свой ляп ведущий также не стал и не извинился.
Такую ошибку пользователи сети уже назвали символической и оговоркой по Фрейду, имея в виду жестокие разгоны и массовые задержания протестующих в Беларуси, и регулярные поощрения Лукашенко действий силовиков.
В интернете активно обсуждают инцидент в эфире и публикуют фотожабы.
Инаугурация Лукашенко "вдохновила" сеть на фотожабы (фото: twitter.com/novosyolov)
Ранее сообщалось, что Лукашенко после инаугурации грубо обозвал белорусов и похвалил силовиков за жесткие разгоны протестующих.
Напомним, что Украина не признает легитимность Лукашенко. Кроме того, после тайной инаугурации Лукашенко также не признают президентом Беларуси ряд западных стран, в том числе США и Европейский союз.